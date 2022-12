Automobilist klemgereden, geslagen en beschoten: twee mannen opgepakt

Een 25-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag klemgereden, geslagen en beschoten op een bedrijventerrein in Giessen. Hij is niet door kogels geraakt. Twee mannen (18 en 19) uit Woudrichem en Brakel zijn opgepakt. De politie vermoedt dat ze een conflict in de relationele sfeer hebben.

Het slachtoffer reed rond middernacht met een ex-vriendin over de Distributiestraat op een industrieterrein van Giessen, toen zij plots door meerdere auto's werden klemgereden. De inzittenden van deze wagens renden naar de man toe en mishandelden hem. Ze sloegen hem onder meer met een wapenstok. Kogelhulzen op straat

Toen de 25-jarige man wegrende, hoorde hij een van zijn belagers schoten lossen. De kogels misten hem, waarna hij de politie belde. Niet veel later hield de politie de twee vermoedelijke daders mannen aan. Zij zitten nog vast. Tijdens het onderzoek op het bedrijventerrein in Giessen, vonden agenten meerdere kogelhulzen op straat.