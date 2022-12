Belg over vuurwerkdrukte door Hollanders: 'Het is krapuul'

De vuurwerkverkoop is in Nederland nog niet gestart, maar in Baarle-Nassau houdt het de gemoederen al weken bezig. In buurland België mag het al wel en dus trekken de 'Hollanders' massaal naar het grensdorp waar het aan de ene kant van de straat wel mag en aan de andere kant niet. En dat zorgt voor overlast.

Het is een komen en gaan van klanten bij de vuurwerkwinkels deze zaterdag. "Allemaal Hollanders!", staat een buurtbewoner te foeteren op de hoek van de straat. Op last van de gemeente was de straat eenrichtingverkeer geworden om de overlast te verminderen. "Maar daar trekken die Hollanders zich niks van aan", zegt buurtbewoner Peter van Breda. "Die parkeren waar ze niet mogen parkeren en als ze er niet langs kunnen, rijden ze gewoon keihard over de stoep. Dat is levensgevaarlijk als je hier met de fiets of wandelwagen uit de brandgang komt! En als je er iets van zegt dan riskeer je een klap op je bakkes. Want het is krapuul, of hoe noemen jullie dat: uitschot!" Van Breda haalt zijn gram bij de verkeersregelaars die eigenaar Gijs van de Velde van de vuurwerkhandel heeft ingehuurd. "Jullie sturen die auto's zelf de verkeerde kant op! Maar ik ga hier de buurt optrommelen. De kranten zullen weer vol staan!", roept hij gefrustreerd.

"Het vuurwerk is vrijwillig afgestaan. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete."

Gijs van de Velde is zelf poolshoogte komen nemen. Hij begrijpt de woede van de bewoners, maar zegt dat hij toestemming heeft van de Belgische burgemeester om de eenrichting te negeren. Want aan het eind van de eenrichtingsstraat heeft de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau politie en handhavers staan. Zij vangen de auto's met vuurwerkkopers op. Vuurwerkverkoop is in Nederland pas drie dagen voor oud en nieuw toegestaan. Iedereen die rondrijdt met vuurwerk in zijn auto wordt gesommeerd dat af te staan. Er staan alweer een paar dozen met vuurwerk. "Dat is vrijwillig afgestaan", legt buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Mike Brekelmans van de gemeente Baarle-Nassau uit. "Als ze dat niet doen, kunnen ze een boete krijgen en wordt het alsnog in beslag genomen.

"De samenwerking tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau is een drama."