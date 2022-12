Uitverkoop bij de gemeente: te veel schilderijen om ze allemaal op te slaan

Het is geen dagelijkse bezigheid voor de gemeente, maar de kunstverkoop van Meierijstad is zaterdag een groot succes geworden. "Van de 250 werken die te koop staan, zijn er zeker 150 verkocht", zegt Marike de Kroon, die de kunstcollectie van de fusiegemeente beheert.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De lege industriële fabriekshal aan de Noordkade van Veghel is de perfecte sfeervolle locatie om kunstwerken te bekijken. En deze kon je op zaterdagochtend nog aanschaffen ook. Maikel van der Aalst glunderde naast zijn aankoop, een schilderij van Jan Heesters, een lokale meester uit Schijndel. "Deze wilde ik hebben ja", lacht hij tevreden. "Het is commercieel ook interessant, want er zijn veel verzamelaars die hierin geïnteresseerd zijn", zegt de kunsthandelaar.

Gemeentekunst verkocht aan inwoners

Ook Gijs van Alebeek heeft een schilderij gekocht. Hij is gelukkig met een jonge Wilhelmina met zware lijst. Waarschijnlijk een van de grootste werken uit de hal. "Ik houd van antiek en dit doet antiek aan. Het schilderij is uit 1922 en het was niet goedkoop, maar iets moois is altijd duur."

Gijs van Alebeek is blij met zijn jonge antieke Wilhelmina

Zo is er voor veel inwoners van Meierijstad wel iets van de gading te vinden. "Maar je moest er wel vroeg bij zijn om die pareltje te bemachtigen", zegt Marike de Kroon. Zij is een van degenen is die mocht beslissen welke kunst verkocht zou worden. "Dit is allemaal gemeentelijke kunst", legt ze uit "omdat Meierijstad een fusiegemeente is, hebben we een grote hoeveelheid kunst terwijl de plek om het te bewaren kleiner is geworden." Hierdoor hebben inwoners van de nieuwe gemeente geluk, want zij mochten deze zaterdag als eerste kiezen om een kunstwerk te kopen. De belangstelling was groot: "Van de 250 werken die te koop zijn aangeboden zijn er al zeker 150 verkocht", zegt Van der Kroon halverwege de middag. Dat de eigen inwoners als eerste een schilderij mogen kopen, valt in goede aarde bij de bezoekers. "Het is aangekocht met belastinggeld van de inwoners, dan is het goed dat wij eerst mogen kiezen", vindt Emma Fitzgerald. Zij komt uit de buurt en heeft een strak schilderij met blauwe lijnen en een gele omlijsting op de kop getikt van de schilder Buurman.

Emma Fitzgerald koopt een werk van Buurman

"Dat de gemeente deze kunstwerken verkoopt, wil zeker niet zeggen dat het om afdankertjes gaat", benadrukt De Kroon. "Wij hebben nieuwe criteria opgesteld voor onze kunstcollectie, met werken van lokale kunstenaars. Dit zijn werken waarvan wij vinden dat ze niet meer in de collectie passen en uit ruimtegebrek moeten we er helaas afscheid van nemen." Ondertussen snuffelt Marjon van Hek verder. "Ik heb al een paar mooie dingen gezien. Niet alles hoor, maar volgens mij is dat iets met kunst. Niet iedereen wil hetzelfde thuis hebben hangen." Of ze ook echt iets gaat kopen, weet ze nog niet. "Ik ben een beetje laat, misschien toch te laat van huis vertrokken." Maar Annie van Genugten heeft toch een mooi werk gevonden. "Het is een cadeau voor iemand. Ik had gelezen dat ze deze werken gingen verkopen en ik doe zelf aan modeltekenen, dus ik moest toch even komen kijken. Er zijn ook mooie andere werken, maar je moet het maar net thuis kunnen hangen natuurlijk."