Eric de Bie lijsttrekker voor BVNL in Eerste Kamer én Provinciale Staten

Oud-gedeputeerde van Forum voor Democratie Eric de Bie is de nieuwe lijsttrekker van Belang van Nederland (BVNL) in de Eerste Kamer. Ook wordt hij de Brabantse lijsttrekker bij de Provinciale Verkiezingen op 15 maart.

Het partijbestuur heeft hem op de eerste plek van de kieslijst voor de Eerste Kamer gezet. De Bie is erg blij met de reactie van de leden.

"Ik mag wel zeggen dat wij de enige klassiek liberale partij in Nederland zijn. Dat ik voor die partij de Eerste Kamerlijst mag aanvoeren is een groot voorrecht."

Dat hij bij beide verkiezingen op de lijst staat is volgens hemzelf geen probleem. "Je mag in zowel de Eerste Kamer als de Provinciale Staten plaatsnemen en dat gebeurt nu ook al."

De Bie al eens in de Provinciale Staten voor Forum voor Democratie. Eerst als Statenlid in 2019 en daarna werd hij gedeputeerde. In 2021 stapte hij samen met twee partijgenoten over naar de afgesplitste Groep Van Haga (nu dus BVNL), omdat hij het niet eens was met omstreden uitspraken van Forum-voorman Thierry Baudet.

Voor de komende verkiezingen is De Bie erg hoopvol. "Ik denk dat wij in de Provinciale Staten onze drie zetels in Brabant zeker kunnen behouden. In de Eerste Kamer kunnen dat zomaar ook eens twee, drie of misschien wel vier zetels worden."