Overwinning Marokko groots gevierd in Brabantse steden

De 1-0 overwinning van het Marokkaanse voetbalelftal op Portugal bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is op verschillende plekken in Brabant groots gevierd. Op het Stationsplein in Den Bosch zijn enkele honderden fans van Marokko de straat op gegaan. In het centrum is een file ontstaan van toeterende auto's en met vlaggen zwaaiende supporters. Ook in Eindhoven en Helmond wordt de overwinning gevierd.

Door de overwinning speelt de Marokkaanse ploeg komende week de halve finale tegen Engeland of Frankrijk. In de steden is de sfeer vooralsnog goed. Zowel in Eindhoven als in Den Bosch is er veel politie op de been. Vooralsnog is de politie op de achtergrond aanwezig. Op verschillende plekken wordt vuurwerk afgestoken. Ook wordt er gezongen en muziek gemaakt op trommels.

Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia

Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia

Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia

Het centrum van Eindhoven is ingenomen door feestvierders. Onder meer het 18 Septemberplein en de Kruisstraat zijn gevuld met Marokkaanse voetbalfans. Volgens een omstander is er op de achtergrond veel politie op de been. Ook in de Heistraat in Helmond wordt de overwinning gevierd.

Drukte in de Kruisstraat in Eindhoven (Foto: SQ Vision)

Ook in Tilburg wordt de overwinning gevierd (Foto: Toby de Kort)

