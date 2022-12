112-nieuws: kans op gladheid in Brabant • bestelbus spontaan in brand

22.00

Een bestelbus is zondagavond spontaan in brand gevlogen op de Tilburgseweg in Moergestel. De bestuurder merkte tijdens het rijden dat er iets mis was met de bus. Hij parkeerde zijn bus in de berm. Net voor het viaduct over de A58 brandde de bus totaal uit. Brandweerlui hadden het vuur onder controle. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.