Bijrijder uit auto geslingerd bij dodelijk ongeval in Breda

Bij een ernstig ongeval in Breda is zondagochtend vroeg een 24-jarige man uit die plaats omgekomen. Door de enorme klap is deze bijrijder uit de auto geslingerd. De bestuurder (27) moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Voordat de auto op de Heerbaan tot stilstand kwam, raakte de wagen eerst een paal, straatverlichting en een reclamezuil. Het ongeluk gebeurde iets na half zeven bij de kruising met de Claudius Prinsenlaan. De straat ligt volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De politie spreekt van een grote ravage. Er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. Straat afgezet

De politie heeft de straat afgezet. Experts van Team Verkeer en Forensische Opsporing-Verkeer doen op die plek tactisch en technisch onderzoek. Zij maken onder meer gebruik van een drone. Bij de bestuurder wordt een bloedtest gedaan om te zien of hij onder invloed was van verdovende middelen.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

