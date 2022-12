Boswachter Frans Kapteijns deelt elke week zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer in Stuifmail beantwoordt de boswachter vragen over een rozengal, een crèmewitte zachtvlezige larve en een kever die goudvissen eet.

Salamander in een afgesloten tuin Mark de Kleijn stuurde mij een foto van een donkere salamander en hij vroeg zich af hoe het diertje in zijn afgesloten tuin kan komen. Op de foto zie je een alpenwatersalamander in landvorm die op zoek is naar een overwinteringsplek. Een schutting in een tuin maakt niet zoveel uit, want salamanders kunnen erg goed klimmen. Daarnaast kunnen ze ook heel goed graven en als de schutting niet te diep is gaan ze er onderdoor.

Dansmuggen worden ook wel wintermuggen, vedermuggen of pluimmuggen (vanwege de opvallende pluimvormige antennen) genoemd. De monddelen zijn zwak ontwikkeld, omdat dansmuggen in tegenstelling tot steekmuggen (Culicidae) geen bloed zuigen. Larven van dansmuggen, zoals op het filmpje, zijn wormachtig en worden uiteindelijk bloedrood van kleur. Vanwege die kleur worden ze ook wel ‘rode muggenlarve’ of ‘bloedworm’ genoemd.

Vreemd zwemend ding gefilmd in het Haarsteegse wiel, wat is het? Joost Wijen stuurde mij een filmpje van een 'raar bewegend ding' op het water van de Haarsteegse Wiel. Het gaat om een larve van een dansmug. Dit fenomeen hebben we al eens eerder in Stuifmail behandeld bij een vraag van Bart van Zinnen. Dit soort dansmuglarven maken zwembewegingen en ze maken daarbij gebruik van allerlei soorten kokertjes, zoals stukjes rietstengel.

Wat doet de op een boomtak hakkende koolmees daar? Marij van Driel stuurde mij een filmpje van een hakkende koolmees op een tak en ze vroeg zich af of die koolmees op zoek was naar voedsel. Vaak zien mensen koolmezen hakken bij de invliegopening van een nestkastje. Ze doen dat niet om de opening groter te maken, maar ze willen duidelijk aangeven, dat het hun nestkastje is. En natuurlijk is het hen ook te doen om een beetje indruk te maken op vrouwtje koolmees.

Kever gevonden in de vijver met kleine goudvis in zijn bek Karin stuurde mij een foto van een kever die ze in de vijver vond met zelfs een kleine goudvis in de bek. Op de foto die zij stuurde zie je heel duidelijk een geelgerande waterkever, ook wel geelgerande watertor genoemd. Deze kevers kunnen net zoals lieveheersbeestjes heel goed vliegen. Meestal vliegen ze in de avond naar een nieuwe poel, plas of vijver.

Er leven in totaal zo’n 10.500 steltmuggen in de wereld en in ons land komen 144 soorten voor. De volwassen exemplaren zijn herkenbaar aan de donkere vlekken of vlekjes op hun vleugels. Helaas zijn bij sommige soorten die donkere vlekjes erg wazig of ontbreken ze zelfs. De larven van deze steltmuggen leven in diverse vochtige biotopen. De meeste in vochtige aarde en sommige zelfs in stilstaand of stromend water. De larve van de steltmug die Laura gevonden heeft, leeft volgens mij in schimmels. Vandaar dat het volwassen exemplaar op die zwam zat.

Klein insect op zwam onder een boomstam, wat is het? Laura Olfers zag onder een omgevallen boomstam een zwam met daarop een klein beestje en ze vroeg zich af wat het was. Op die zwam zie je inderdaad een insect zitten, wat een beetje lijkt op een mug of op een langpootmug. Het is echter een steltmug.

De kever ziet er dan soms wat afschrikwekkend uit en misschien bedenk je je wel even als je je voeten in het water steekt of in een binnenwater gaat zwemmen. Niet geheel onterecht, want het zijn vraatzuchtige en felle rovers onder water, al vanaf hun prilste jeugd als de kevers nog larven zijn. Een volwassen kever kan 35 millimeter groot worden. Ze jagen actief op insecten, larven en haften, maar ook op kleine jonge vissen en amfibieën. De geelgerande watertor is een van de weinige dieren die de waterspin op het menu heeft staan.

The Great Diving Beetle is an Impressive Underwater Hunter - Macro Worlds | Smithsonian Channel Publicatie: 12 feb 2021

Vreemd cocon of rups kroop over de stoep, wat is het?

Wiel Kuijpers zag eind september een rups of cocon over zijn stoep kruipen en vroeg zich af wat het was. Cocoonen kruipen over het algemeen niet, dus dat is het niet. Het kan inderdaad een rups zijn, maar dat is het ook niet. Het is een larve van een neushoornkever.

Neushoornkevers overwinteren als larven, die we engerlingen noemen, in composthopen. Overigens noemen we alle crèmewitte zachtvlezige larven van bladsprietkevers engerlingen, dus zijn ze lastig uit elkaar te houden. In juni kruipen de volwassen neushoornkevers uit de grond. Dankzij de toegenomen interesse in tuinieren en het maken van composthopen komen deze kevers steeds vaker voor. In de periode van eind juni tot augustus vliegen ze tijdens de avonduren in zwermen in de buurt van geschikte broedplekken.