Man thuis neergestoken in Helmond: 49-jarige vrouw opgepakt

Een man (64) uit Helmond is zaterdagavond in zijn eigen appartement neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Een vrouw (49) is aangehouden voor de steekpartij.

Rond zes uur in de avond kwam de melding binnen over een ruzie in het appartement aan de Kluisstraat. De gewonde bewoner is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Buurt- en sporenonderzoek

Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. De aanleiding van de steekpartij wordt onderzocht. Agenten hebben zaterdagavond uitgebreid buurt- en sporenonderzoek gedaan in en bij de woning. De vrouw wordt zondag verhoord. Ook het slachtoffer en eventuele getuigen worden benaderd om te vertellen wat er is gebeurd.