Extra geld voor Brabantse lokale omroepen: 'Zekerheid voor de toekomst'

Een aantal lokale omroepen in Brabant krijgen er flink geld bij. Het gaat onder meer om Dtv Oss, Omroep Meierij en ZuidWestTV. Deze drie omroepen mogen vanaf volgend jaar op 250.000 euro extra subsidie rekenen. Het geld is bedoeld om de lokale journalistiek een impuls te geven. Twee andere grotere lokale omroepen vielen buiten de boot: Omroep Tilburg en Studio040 in Eindhoven krijgen geen extra geld.

Het geld komt van de landelijke overheid. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media besloot dat de lokale omroepen het geld nodig hebben om te professionaliseren en meer aan lokale journalistiek te gaan doen.

'Zekerheid'

ZuidWestTV, de lokale omroep voor Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht, is blij: “Hiermee kunnen we de journalisten die al bij ons werken, zekerheid geven over hun toekomst”, zegt directeur Maarten van den Boom. “En het geeft ons de kans om door te gaan met waar we mee bezig waren: een goede nieuwsvoorziening voor onze regio.”

Dtv, voor Oss en omstreken, kreeg het geld om met omliggende lokale omroepen te gaan samenwerken, waaronder Omroep Meijerij. “We gaan met het geld een kwartiermaker inhuren die de samenwerking vorm moet gaan geven”, zegt hoofdredacteur Jan de Jong van Omroep Meierij. De lokale omroep wil ook een socialmediaredacteur en een cameraman aannemen. Dtv Oss/Den Bosch gaat met het geld extra journalisten inhuren.

Puntensysteem

Bij de lokale omroepen in Eindhoven en Tilburg is de teleurstelling groot: zij kregen geen extra geld. Het geld werd uitgekeerd op basis van een puntensysteem. Bij beide omroepen werden onvoldoende punten gescoord. “Ongelofelijk jammer inderdaad,” zegt Ron Schuurkes, hoofdredacteur van Omroep Tilburg. “Maar gelukkig krijgen we komend jaar wel extra geld van de gemeente, dus we zitten niet helemaal in zak en as.”

De lokale omroepen moeten richting 2025 opgaan in nieuw te vormen streekomroepen die een groter gebied bedienen. De nu toegekende bedragen zijn voorlopig. Pas in 2025 komt hiervoor een wijziging in de mediawet en worden de toegekende bedragen voor de lokale omroepen herverdeeld. Omroep Brabant werkt met al deze omroepen samen. De artikelen van deze site verschijnen regelmatig bij de lokale omroepen en omgekeerd.