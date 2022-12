NAC wint zonder steun van fans in Tilburg van Willem II

NAC Breda heeft bij hervatting van de Keuken Kampioen Divisie in Tilburg van Willem II gewonnen. De wedstrijd eindigde in 1-2. De Bredase ploeg, die de laatste vier duels voor de WK-pauze niet had gewonnen, mocht geen publiek meenemen na eerdere problemen door de NAC-fans.

Ook NAC-trainer Robert Molenaar ontbrak. Hij is ziek en werd vervangen door assistent Rogier Molhoek. Jeremy Bokila bracht de thuisploeg in de negende minuut op voorsprong vanuit een penalty. 1-0 was ook de ruststand. Kort na rust bracht Ruben Ligeon de Bredanaren op gelijke hoogte. Vijf minuten later was het Jarchinio Antonio die de eindstand bepaalde. Met de winst verkleinde NAC de achterstand op de Tilburgers tot 3 punten.

Leeroy Owusu (Willem II) wil Odysseus Velanas niet laten schieten. (foto: Orangepictures).

Blijdschap bij NAC (foto: Orangepictures).

Jarchinio Antonia van NAC na zijn doelpunt (foto: Orangepictures).

Trainer Rogier Molhoek langs de lijn. (foto: Orangepictures).