Warme ontvangst voor NAC-spelers na oponthoud in Tilburg

De spelers van NAC zijn zondagmiddag na de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Willem II warm onthaald. Bij het stadion hadden zich enkele honderden supporters verzameld. Ook werd bij het stadion het nodige vuurwerk afgeschoten dat tot in verschillende delen van Breda was te horen. Het geduld van de Bredase supporters werd wel op de proef gesteld, want het duurde even voordat de bus bij het stadion in Tilburg kon vertrekken.

Boze Willem II-fans stonden buiten bij de hoofdingang en wilden hun trainer, Kevin Hofland, spreken. Daardoor kan de spelersbus van NAC niet bij de ingang komen. Of Hofland in gesprek is gegaan het de boze fans is onduidelijk. Feest in Breda

Rond vier uur kwam de spelersbus aan bij het NAC-stdion. De uitzinnige honderden supporters zorgden voor een ontvangst waarbij het nodige vuurwerk afgeschoten. "Een onverwachte overwinning. Ik had dat vooraf niet kunnen voorspellen. In de tweede helft liep de band bij Willem II helemaal leeg. NAC heeft het op wilskracht en overtuiging gewonnen. Het geeft dit verschrikkelijke seizoen nog een beetje glans", zegt NAC-fan Leon Deckers. In Tilburg waren de Bredase fans niet welkom bij de wedstrijd, nadat er bij een eerder duel ongeregeldheden waren. Later dit seizoen als de derby in Breda wordt gespeeld, zijn er ook geen supporters uit Tilburg welkom.

