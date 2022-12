Max van der Pas bokst laatste wedstrijd: 'Mooier kan ik het niet wensen'

Op zijn 29e kondigt Max van der Pas zijn pensioen aan in het boksen. Voor het oog van zo'n 600 man bokste hij zijn laatste wedstrijd en wist die nog te winnen ook. "Het was een fantastisch afscheid, mooier kon ik het niet wensen," vertelde de Elsendorper in het programma De Zuidtribune.

Liam Toll Geschreven door

Voor Van der Pas was dit zijn 244e wedstrijd en ondanks zijn nog jonge leeftijd is het volgens hem zeker niet te vroeg om te stoppen. "Ik bokste op mijn 19e mijn eerste EK wedstrijd bij de senioren", legt hij uit. "Al een hele tijd draai ik dus mee met de wereldtop." Na zo lange carrière moet je volgens de Elsendorper weten wanneer het tijd is om te stoppen. "Toen de Olympische Spelen werden uitgesteld, en dus ook mijn kwalificatietoernooi, wist ik dat het tijd werd om te stoppen."

"Al die klappen op je hoofd zijn ook niet gezond."

De bokser die ook voor het Nederlands team uitkwam blijft het een mooie sport vinden. Maar na zoveel wedstrijden moet hij ook aan zijn gezondheid denken. "Al die klappen op je hoofd zijn ook niet gezond", zegt hij met een lach. Zijn laatste wedstrijd was zeker geen vooraf afgesproken kunstje. "Nee, ik heb altijd gezegd dat als ik een laatste wedstrijd boks, dat het dan ook een echte wedstrijd moet zijn." De laatste wedstrijd van Van der Pas was tegen de Ierse bokser Christopher O'Reilly. De twee kennen elkaar al langer en zijn ook goed bevriend. "Na de wedstrijd hebben we ook gewoon een colaatje gedronken en bijgekletst. Ik heb met hem afgesproken dat ik nog naar Ierland zou komen om met hem te sparren. Dat is echt het laatste wat ik doe."

"Ik ben blij dat ik niet meer steeds het gewicht moet halen."