FC Eindhoven wint lastige uitwedstrijd, verlies TOP Oss en FC Den Bosch

In de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Eindhoven de lastige uitwedstrijd tegen De Graafschap met 1-2 gewonnen. TOP Oss en FC Den Bosch bleven met lege handen achter. De Ossenaren verloren in eigen huis met 0-1 van FC Dordrecht. FC Den Bosch verloor met 1-0 van Telstar. De derby tussen Willem II en NAC werd met 1-2 gewonnen door de Bredanaars.



Telstar - FC Den Bosch 1-0

FC Den Bosch speelde een matige eerste helft. In de slotfase van het eerste gedeelte kregen de Bosschenaren de beste kans. Een kopbal van Victor van den Bogert ging maar net over. Na de rust kwam FC Den Bosch scherper uit de kleedkamer. Toch was het Telstar dat op voorsprong kwam. De bal kwam via de paal voor de voet van middenvelder Tom Overtoom die daar wel raad met wist, 1-0. In de slotfase was er nog een grote kans voor Faris Hammouti van FC Den Bosch. Zijn inzet werd echter van de lijn gehaald.

TOP Oss - FC Dordrecht 0-1

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht. Toshio Laké kreeg voor rust nog een goede kans om de thuisploeg op voorsprong te schieten. Een kwartier na rust kwamen de bezoekers op een 0-1 voorsprong via Aliou Badé. In de slotfase was er nog een kans voor Thomas Beekman van Top Oss, maar zijn inzet miste de juiste richting.

