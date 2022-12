Schaatsweer in aantocht: 'Het ijs heeft flink kunnen aangroeien'

Goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Het ziet ernaar uit dat er deze week geschaatst kan worden op aangelegde baantjes en ondergelopen weilanden. "We krijgen een paar echt koude nachten in Brabant", zegt Raymond Klaassen van Weerplaza.

De nacht van zondag op maandag was het ook al heel koud. "Er is matige vorst geregistreerd, met minima van -5 en -6 graden", vertelde Raymond maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. 'Aan de grond werd het hier en daar zelfs -9. Dat was goed voor de ijsbaantjes, het ijs heeft flink kunnen aangroeien omdat er ook niet al te veel wind stond."