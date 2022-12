Frans Bauer scoort enorm op YouTube met dit bijzondere duet

Vaya Con Dios, zo heet het nieuwe duet van Frans Bauer en zangeres Sieneke. Het nummer doet het bijzonder goed, want de videoclip is op YouTube in korte tijd al bijna 300.000 keer bekeken. “Supergaaf”, zegt Frans op zijn Instagram-pagina.

Ron Vorstermans Geschreven door

Vaya Con Dios is op dit moment zelfs de best bekeken videoclip van Nederland op YouTube. In een week tijd heeft de clip de eerste plek in de categorie ‘Trending voor muziek’ bereikt. Een hele prestatie. 'Wauw'

Op Instagram zei Sieneke eerder al dat ze stil is van het succes. “Wauw... Alle persoonlijke reacties en berichten. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en verdriet bij Vaya Con Dios. Het allermooiste compliment. Dat is het allermooiste aan het Nederlandse lied”, zo schrijft Sieneke. Het is de eerste song van het tweetal, dat in 2023 als ‘gelegenheidsduo’ de theaters induikt. Bekijk hier de videoclip van Frans en Sieneke:

