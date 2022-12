'Gakpo niet naar Engeland maar naar Real Madrid', weet René van de Kerkhof

De kans is groot dat PSV-aanvaller Cody Gakpo na dit seizoen naar Real Madrid vertrekt. Dat zegt clubicoon René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Gakpo wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, mogelijk zelfs al in de winterstop. Maar volgens René gaat dat niet gebeuren. "Ik heb betrouwbare Spaanse bronnen die melden dat Real Cody Gakpo als opvolger wil halen van Benzema."

Cody Gakpo was met drie doelpunten een van de uitblinkers bij het Nederlands elftal dit WK. Naar verluidt heeft die prestatie ook de belangstelling van het Engelse Manchester United weer aangewakkerd. "Wat ik hoor is dat ze daar serieuze belangstelling voor Gakpo hebben", zegt tweelingbroer Willy. "Maar PSV moet hem deze winter zeker niet voor minder dan 75 miljoen verkopen. Maar bij United valt het miljoenensalaris van Ronaldo weg, dus zo'n bedrag is voor die club geen probleem."

"Hij kan vanuit zijn luie stoel kiezen waar hij naartoe gaat."

Maar René denkt dat Gakpo deze winter nog niet vertrekt. "En dan kan hij deze zomer vanuit zijn luie stoel kiezen waar hij naartoe gaat." Volgens René zou de keuze dan dus zomaar op Real Madrid kunnen vallen. "Ik denk dat hij daar ook beter past dan in Engeland." Willy heeft geruchten over Real nog niet opgevangen. "Ik ben nog wel bij Real op bezoek geweest een paar maanden geleden maar toen hebben ze me niks over Gakpo gezegd. Ik heb nog wel geprobeerd hun Venicius te ruilen tegen de onze maar daar trapten ze niet in." Beide broers zien sowieso een belangrijke rol voor Cody Gakpo in het nieuwe Oranje van Ronald Koeman. Na het toch wat tegenvallende WK onder leiding van Louis van Gaal zouden de Van de Kerkhofs graag zien dat Nederland weer in het 4-3-3-systeem gaat spelen. De gedachten van Willy en René daarover en de opvallende parallellen die zij zien tussen de wedstrijd tegen Argentinië van afgelopen vrijdag en de WK-finale van 1978, zijn te beluisteren in de nieuwe Willy en René Podcast.