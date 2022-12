Schaatskoorts! Op deze plekken kun je al het ijs op

Pak je schaatsen maar uit de kast! Na de afgelopen koude nacht en met nog meer vorst in het vooruitzicht, zijn de schaatskriebels bij veel mensen al bijna niet meer te temmen. Bij deze schaatsbanen kun je al terecht om wat rondjes te schaatsen en je pirouettes te oefenen.

Het blijft voorlopig goed vriezen 's nachts. Komende nachten kan het ijs dus verder groeien, met tempraturen die niet verder komen dan tussen de -4 en -6 graden. Schaatsverenigingen zijn al volop bezig om hun banen en meren gereed te krijgen. Maar de kans dat er deze week op natuurijs geschaatst kan worden, is volgens ijsclubs klein omdat het overdag nog dooit.

Asfalt

Vooral de ondergrond van de ijsbaan speelt een grote rol. De KNSB verwacht dat vooral combibanen, met asfalt als ondergrond, deze week open kunnen. Écht natuurijs zal er voorlopig niet inzitten, volgens de bond.

Dat weerhoudt verenigingen en gemeenten er niet van om toch voorbereidingen te treffen. Zo zet de gemeente Heusden de ijsbanen in Dunen en Haarsteeg onder water. IJsclub De Wijde Alm in de gemeente Altena zette begin deze maand de baan al onder water, zo schreef de club op Facebook. Ook schaatsclub De Vennen uit Moergestel was er vroeg bij, op 3 december ging daar de pomp al aan.

Riet

Maar bij de Biesbosch IJsbaan moet je nog even geduld hebben. Die club schrijft op Facebook dat het veld waar de ijsbaan moet komen, nog gemaaid moet worden. Momenteel staat dat nog vol met riet.

Kun je echt niet wachten om de ijzers onder te binden? Bij deze kunstijsbanen kun je nu al terecht: