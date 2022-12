Zieke kickbokser Robbie Hageman wordt weer vader en vecht voor meer tijd

Kickbokser Robbie (31) is ongeneeslijk ziek. Hij denkt zelf dat hij met de behandelingen in Nederland nog vijf jaar te leven heeft. Onverwachts was dan ook het nieuws dat hij voor de vierde keer vader wordt. Zijn hoop is nu gevestigd op een arts in Amerika.

Nu zit hij midden in een chemokuur. Die hakt erin. “Ik ben ineens best wel agressief. Een kort lontje. Niet fysiek, maar wel verbaal. Ik baal af en toe van mezelf.” De kuur duurt twaalf maanden, hij heeft er nu bijna vier opzitten. “Het moet minder gaan, om uiteindelijk beter te worden. Ik probeer er maar zo goed mogelijk mee om te gaan.”

Hageman werd twee keer wereldkampioen kickboksen. Zijn afscheidswedstrijd begin dit jaar ging niet door. Hij moest voor de tweede keer aan de kwaadaardige tumor in zijn hoofd geopereerd worden omdat die sneller groeide dan verwacht. Hij kreeg 28 bestralingen in Maastricht.

In nog geen 24 uur tijd is er al 25.000 euro gedoneerd. Met dat bedrag wil Hageman begin januari al een eerste reis naar de arts in Amerika maken, voor een eerste behandeling. “Misschien is dit wel de laatste hoop. Nu doe ik waarvan ik altijd zei dat ik het nooit zou doen. Maar het maakt je wel klein.”

Maar bijna een half miljoen euro voor de behandeling, dat heeft Hageman niet in zijn achterzak zitten. “Ik riep altijd: ‘Liever dood dan geld vragen aan mensen’.” Toch is dat wat hij nu doet. Een vriend van hem is een crowdfundingsactie gestart om de behandeling te kunnen betalen.

De behandeling duurt een jaar, deels in de Verenigde Staten en deels in Nederland. "Die dokter heeft duizenden mensen genezen die er slechter aan toe waren dan ik", vertelt Robbie. "Mijn vriend heeft hem gesproken en hij zegt dat ik een grote kans heb om te kunnen genezen. Dan wil je die kans gewoon pakken.”

Het nieuws dat er een vierde kindje op komst is, veranderde Robbie. “Het was niet gepland, maar zeker wel welkom. Met de vierde in aantocht en drie jonge kinderen, wil ik nog wel vijftig jaar doorgaan." Zijn hoop is daarom nu gevestigd op een immunotherapie in de Verenigde Staten. Het kostenplaatje: 475.000 euro.

De tumor in zijn hoofd is als een tijdbom. De behandelingen die hij in Nederland krijgt, zijn levensverlengend. “Of die aanslaan is nog niet zeker. Als de tumor binnen een jaar terugkomt, heeft het niet gewerkt. Duurt het vier jaar, dan heeft het wel gewerkt." Een operatie is niet meer vanzelfsprekend. "Ze kunnen niet oneindig blijven opereren. Het zicht aan de rechterkant ben ik daardoor al kwijtgeraakt. Het volgende is spraak, geheugen en misschien wel mijn leven.”

Chemokuur of niet, Hageman geeft nog steeds drie avonden per week les in kickboksen. “Ik ben er nooit mee gestopt. Het is een van de weinige dingen waar ik heel goed in ben. Het is echt mijn uitlaatklep.”

Ook traint hij dagelijks voor een afscheidswedstrijd. 20 mei 2023 in Eindhoven moet het gebeuren. “Je moet je niks laten vertellen door iemand anders. Mooi om in mijn eigen stad een afscheidspartij te kunnen en mogen boksen.”