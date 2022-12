Burgemeesters vrezen grotere kans op ongelukken met giftreinen

Er is onvoldoende zicht op welke gevaarlijke stoffen goederentreinen in de toekomst gaan vervoeren door de bebouwde kom. Dat zeggen onder anderen de burgemeesters van Breda, Tilburg en Eindhoven in een opiniestuk in de Volkskrant. "De risicos zijn te groot, zeker nu er duizenden huizen bijgebouwd moeten worden."

ANP Geschreven door