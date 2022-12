Blessure scheidsrechter houdt Jong PSV niet af van zege

De wedstrijd tussen Jong AZ en Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie lag maandagavond al na enkele minuten stil wegens een blessure van scheidsrechter Nick Smit. Maar dat verhinderde een zege van de Eindhovenaren niet. In Alkmaar werd het 2-3.

Met hulp van enkele verzorgers ging Smit de kleedkamer in, net als beide elftallen. Volgens officieuze berichten heeft de arbiter een zogenoemde zweepslag opgelopen.

Het duel werd na een onderbreking van ongeveer een kwartier hervat onder leiding van de vierde official, Sven Spaan.

Alle doelpunten vielen in de eerste helft. De 17-jarige Isaac Babadi scoorde voor PSV zijn eerste doelpunten in het betaalde voetbal. In de 10e en 21ste minuut was hij trefzeker. Jong AZ wist korte tijd later ook te scoren maar Jason van Duiven, ook 17 jaar, bracht in de 35ste minuut het verschil weer terug tot twee doelpunten.

Vlak voor rust kwam Jong AZ dankzij een penalty weer in het spoor van PSV maar daar bleef het bij. Jong PSV is door de zege opgeklommen naar plek 10 op de ranglijst en sluit nu aan bij het linkerrijtje.