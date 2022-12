Eigenaar cafetaria 't Stuupke hoort na brand niets van huurbaas

Clive Paesch, mede-eigenaar van cafetaria 't Stuupke in Heesch, heeft na de brand van afgelopen weekend nog geen contact gehad met de verhuurder. Paesch hoopt zo snel mogelijk weer friet te bakken, al zal dat niet meer gaan in het huidige pand omdat de rook daar zo erg is in getrokken.

Over het uitblijven van een gesprek met de huurbaas is Paesch duidelijk. "Dat verbaast mij en doet heel erg zeer." Om een nieuw gebouw neer te kunnen zetten, heeft de frietbakker contact met de huurbaas wel nodig. "Als we met elkaar aan tafel gaan zitten, kan alles binnen een week gerealiseerd zijn." "Wat is gebeurd, is dramatisch. Ook voor mijn medewerkers en trouwe klanten." Paesch is er nog altijd kapot van. "Het is triest. Ik heb er twintig jaar met veel plezier gestaan. Dit is mijn leven." Brand aangestoken

In de nacht van vrijdag op zaterdag waren enkele getuigen er snel bij toen zij vuur zagen bij 't Stuupke. De brandweer wist de buitenkant van het pand te redden. De politie vond bij de plek een jerrycan en nam die mee voor onderzoek. Alles wijst erop dat de brand is aangestoken. "Ik heb helemaal geen vijanden", zegt Paesch. "Ik wil heel graag weten wie het heeft gedaan." De eigenaar van de frietkot ziet zelf een verband tussen de brand en een eerdere rechtszaak, al blijft het volgens hem ook speculeren. De verhuurder van het pand verving een paar maanden terug opeens de sloten van 't Stuupke. Daarop stapte Paesch naar de rechter en die gaf hem gelijk. Daarna kon zijn zaak weer open. 'De tijd zal alles uitwijzen'

De redactie van Dtv Nieuws heeft telefonisch contact gezocht met de eigenaar van het pand. De vrouw van de eigenaar gaf aan, nog voordat de redacteur een vraag had kunnen stellen, dat de tijd alles zal uitwijzen. Daarna gaf ze aan Dtv Nieuws verder niet te woord te willen staan en verbrak de verbinding.