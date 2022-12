Marokko-fans springen op rijdende auto na WK-zege: ‘Vriendin was in paniek'

Na de WK-zege van Marokko zaterdagavond verscheen op TikTok een filmpje van feestvierende fans die in Tilburg aan een rijdende auto hangen en zelfs op het dak liggen. Te zien is hoe de auto slalommend en slippend er vandoor gaat terwijl omstanders joelen en lachen. De bestuurder in kwestie meldde zich bij Omroep Brabant. Hij kan er niet om lachen: “Als ik wist dat dit zou gebeuren, had ik een andere route gekozen.”

Zo ook in Tilburg waar het ‘feestje’ drie uur later nog steeds gaande was, zo weet de bestuurder van de auto. “Ik ging rond negen uur ’s avonds met mijn vriendin naar het centrum. Vanwege een ongeluk moesten we omrijden en toen kwamen we stil te staan in de Besterd", vertelt de jongen die alleen anoniem zijn verhaal wil doen.

Op de Besterdring stond een groep van zo’n honderd Marokko-fans, die de auto omsingelden. “Ze begonnen te schudden, gingen aan de auto hangen en ik hoorde dat er iemand boven op het dak liep.” De supporters hadden ook vuurwerk bij zich. “Op een gegeven moment zag ik in m’n spiegel dat ze er een cobra onder wilden gooien. Toen ben ik in z’n achteruit gegaan, meteen weer in z’n vooruit en zo snel mogelijk weggereden.”