Tim Van Rijthoven uitgeroepen tot tennisser van het jaar

Tim van Rijthoven is door de KNLTB verkozen tot tennisser van het jaar 2022. De Roosendaler zorgde afgelopen zomer voor een stunt door het Libéma Open-grastoernooi in Rosmalen te winnen.

De 25-jarige Van Rijthoven ontving de prijs maandagavond uit handen van jurylid Richard Krajicek. "Je hebt in Rosmalen toppers als Daniil Medvedev en Taylor Fritz verslagen. Deze prijs is bedoeld als een felicitatie voor een geweldige prestatie en een extra steuntje in de rug", zei Krajicek in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen.

Van Rijthoven bereikte kort na het toernooi van Rosmalen de vierde ronde op Wimbledon. Daarin verloor hij van de Serviër Novak Djokovic, die uiteindelijk de titel veroverde.