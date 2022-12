112-nieuws: 137 mensen appen achter stuur • mislukte ramkraak op juwelier

20.25

Er is een noodreparatie nodig aan het asfalt van de A50 voor Oss. Hierdoor blijf de rechterrijstrook nog tot later in de avond en mogelijk zelfs in de nacht afgesloten. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Aanleiding is een ongeval op de snelweg waarbij een paardentrailer en een Tesla in brand vlogen. Hierdoor ging de A50 tijdelijk dicht en was er tot ruim een uur vertraging voor het verkeer.