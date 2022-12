112-nieuws: auto vat vlam op A27 • politieonderzoek in Tilburg

20.21

Een bewoonster van een zorginstelling aan de Laan van Voorburg in Vught is maandagavondgewond geraakt bij een brand in het complex. De vrouw had teveel rook ingeademd. Ze is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De brand brak kort na zeven uur in de avond uit en was snel onder controle.