Priesteropleiding sluit de deuren want er zijn te weinig studenten

De priester- en diakenopleiding in Hoeven stopt ermee. Het seminarie Bovendonk heeft te weinig studenten. De opleiding in Hoeven is in deeltijd en bedoeld voor mannen die op latere leeftijd priester willen worden. Zoals Arjen Gernaert. Maar hij moet nu dus noodgedwongen stoppen met zijn opleiding tot diaken.

"Toen ik begon waren we met zeven studenten en nu ben ik helaas als enige over", vertelt Arjen. Hij was jarenlang begrafenisondernemer, maar volgde vier jaar geleden zijn roeping. "Toen ik in de uitvaartzorg aan het werk was heb ik een bekering doorgemaakt. Ik kreeg het gevoel meer in de kerk te willen betekenen en toen ben ik in Bovendonk begonnen als diakenstudent.”

Ieder weekend is Arjen in het conferentiecentrum aan het studeren. Dat begint al op vrijdag met het avondgebed, gevolgd door colleges op zaterdag en zondag. Tussendoor zijn er momenten waarop hij bidt of gesprekken met zijn medestudenten kan voeren.