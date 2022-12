Anja rijdt voor het eerst de Dakar Rally: 'Je moet rijden als een slang'

Op oudjaarsdag is het weer zo ver en gaat in Saudi-Arabië de Dakar Rally van start. Deze keer doen er tien Brabantse deelnemers mee aan de zwaarste rally van de wereld. In de categorie van de buggy's zijn dat er drie. Paul Spierings, Jeffrey Otten en nieuwkomer Anja van Loon gaan het avontuur aan.

Paul Spierings heeft inmiddels de nodige ervaring in de Dakar Rally. Hij reed de wedstrijd eerst drie keer op de motor en nu start hij voor het tweede jaar in een buggy. Hij heeft grote plannen voor deze editie. "Ik wil in de top 10 eindigen", zo zegt de coureur uit Sint-Michielsgestel vol bravoure. "Vorige keer reed ik nog met oud ijzer, maar nu is mijn buggy nieuw. Het is voor mij belangrijk dat ik voor de vijfde keer op rij de beste Nederlander word."

"Angst voor een crash heb ik niet, want ik ben wel vaker over de kop gegaan."

Jeffrey Otten heeft die ambitie niet. De coureur uit Gemert gaat voor de tweede keer het grote avontuur aan en mikt opnieuw op uitrijden. Begin 2022 ging dat bijna mis nadat hij crashte in de tweede etappe. "Dat hoop ik nu te vermijden en ik moet echt rustiger rijden", zo vertelt Otten. "Maar dat is een beetje het probleem, want angst voor een crash heb ik niet. Ik ben namelijk wel vaker over de kop gegaan. Ik zal mezelf echt moeten afremmen. Dat is voor mijn navigator trouwens ook wel fijn, haha."

De buggy van Jeffrey Otten na zijn crash in de Dakar Rally 2022.

Er zijn meer onzekere factoren voor Otten en zijn team. De buggy heeft bijvoorbeeld nieuwe schokdempers, maar daar is nog geen meter mee gereden. Ook heeft navigator Marco Bouman nog niet veel ervaring in de duinen. "Ik zal zelf veel moeten meekijken en hem ondersteunen", zegt Otten. "Meer rust in mijn rijden komt er dus vanzelf wel." Hij zal geen hoge ogen gooien, maat Otten heeft er wel zin in. "Laatst dacht iemand dat ik wel top 15 kan rijden omdat ik afgelopen keer 27e was. Als dat lukt, kan je alvast een standbeeld gaan metselen. Nee, ik hoop op een hele saaie rally, haha."

"In de duinen moet je als een slang van links naar rechts bewegen."

Bij de buggy's is er deze keer ook een Brabantse debutant te bewonderen in de Dakar Rally. Anja van Loon gaat voor de eerste keer het avontuur aan. De pilote uit Eersel heeft afgelopen jaar veel geoefend door tien wedstrijden te rijden. Haar doel is het uitrijden van de Dakar Rally, maar schuwt het wedstrijdelement niet en gaat voor de top 15. Opvallend is dat Anja van Loon onlangs nog heeft gewisseld van navigator. Lisette Bakker is vervangen door Dmytro Tsyro. "Ik heb toch gekozen voor iemand met meer ervaring", zegt ze daarover. Met Tysro heeft ze onlangs tijdens de Dubai International Baja flink geoefend. "Hij heeft me geleerd dat je in de duinen als een slang moet bewegen", zo vertelt Anja van Loon. "Niet rechttoe, rechtaan naar boven- en beneden rijden, want dan is de kans groter dat je over de kop gaat of vast komt te zitten. Nee, je gaat van links naar rechts als een slang." "Ook kijk ik nu meer vooruit, zodat ik op het juiste moment harder kan rijden. Ik heb het idee dat ik goed voorbereid ben en ik heb dan ook mega veel zin in de Dakar Rally."