Nordin maakt zijn eigen talkshow over voetbal: 'Mocro Inside'

Voor veel mensen is het misschien wel de grootste verrassing van het WK: Marokko in de halve finale. Het betekent voor Nordin Ghouddani dat zijn talkshow 'Mocro Inside' een enorme vlucht neemt. Iedere WK-wedstrijd van Marokko zendt de Tilburger vanuit een buurthuis een talkshow uit. Ook woensdagavond, als de ploeg het opneemt tegen Frankrijk. "Er zijn niet veel plekken waar je voor Marokkaans voetbal terecht kunt."

Het begon allemaal vanuit zijn eigen woonkamer. Normaal gesproken reist de redacteur van BNNVARA vanuit zijn woonplaats Tilburg naar Hilversum op en neer. Daar kwam door corona verandering in. “Ineens had ik zo’n vier uur over per dag, die ik normaal kwijt was aan reistijd. Toen ben ik gewoon via Zoom begonnen, ik praatte met verschillende mensen over Marokkaanse voetballers. Dat nam ik op en zette ik online.” Een online talkshow was geboren: 'Mocro Inside'. Door zijn werk in Hilversum heeft Ghouddani een breed netwerk. Daardoor wist hij prominente gasten voor zijn Zoom-talkshow te strikken. Analisten als Gert-Jan Verbeek, Aad de Mos en oud-voetballer Oussama Assaidi deden al mee.

Voor WK doet Ghouddani er een schepje bovenop: hij heeft een locatie geregeld om 'Mocro Inside' op te nemen. Samen met een aantal analisten zit de Tilburger iedere wedstrijd van Marokko in een soort buurthuis in Gorinchem. De talkshow is ook een plek waar iedereen samen naar de wedstrijden van Marokko mag komen kijken. “Mensen hebben hier behoefte aan. Er zijn niet veel plekken waar je voor Marokkaans voetbal terecht kunt." En ook online trekken de liveshows een aardig publiek. Zo zijn de afleveringen van de wedstrijden tegen Portugal en België ongeveer twintigduizend keer bekeken. Die tegen Spanje bijna dertigduizend. Toch blijft het Mocro Inside iets wat Ghouddani erbij doet. “Ik heb gewoon een baan en een gezin. Dit doe ik er echt bij als hobby. Ik wil zo veel mogelijk mensen bereiken. Meer niet.” De sfeer bij de talkshow ‘is geweldig’. Toch ging het in sommige delen van het land mis, na de winst van Marokko. In een filmpje op Twitter riep de Tilburger de Marokkaanse fans op ‘om zich asjeblieft te gedragen'. “Ik vind het jammer dat die rellen het nieuws domineren. Het is dan jammer dan een paar rotte appels het verpesten. Het zou eigenlijk moeten gaan om de prestaties van Marokko.”

