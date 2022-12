Man met scootmobiel uit ijskoud water gered door de brandweer

Een man is dinsdagmiddag met zijn scootmobiel het ijskoude water in gereden aan de Sweensstraat in Helmond. De brandweer redde de man uit de plas in het Goorlooppark.

Het is onduidelijk hoe de man in het water terecht is gekomen en wie de hulpdiensten heeft gewaarschuwd, laat een woordvoerder van de politie weten. De scootmobiel is na de reddingsactie uit het water gehaald. De man is warm ingepakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.