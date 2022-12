In de rij bij de schaatsenslijper: 'Het kan niet snel genoeg gaan'

Het hoeft maar even te vriezen of het begint te kriebelen. Overal worden schaatsen vast uit het vet gehaald, van zolder geplukt of uit de schuur opgediept. En dus is het druk bij zaken die schaatsen kunnen slijpen. Je kunt ervoor terecht bij sportzaken, maar ook bij schoenmakers die dat erbij doen in de winter. Zoals bij schoenmaker 't Ambacht in het centrum van Oosterhout.

De vonken spatten ervan af als Johan van 't Ambacht in zijn kleine werkplaats schaatsen slijpt. Op tafel liggen er nog zeven paar te wachten op een slijpbeurt. "Mensen hebben meteen schaatskriebels en willen zo gauw mogelijk het ijs op. Het slijpen kan ze niet snel genoeg gaan, vandaag brengen en gisteren halen als het even kan." Maar dat lukt niet altijd, want we hebben maar 24 uur in een dag en vol is vol, zegt Johan. Maar meestal probeert hij de schaatsen binnen anderhalf uur klaar te hebben.

Of schaatsen geslepen moeten worden hangt af van het onderhoud dat ze hebben gehad. Als je ze in vaseline hebt gezet, dan is het waarschijnlijk niet nodig. "Maar veel mensen leggen ze vochtig weg in de schaatshouders en dan gaan ze roetsen. En zo gauw er roest aan zijn, dan moet je ze opnieuw laten slijpen", zegt Johan, want dan kan je er niet meer op schaatsen. Het slijpen verschilt per schaatssoort. Zo krijgen de veel verkochte ijshockeyschaatsen een andere behandeling dan Noren. "Voor een langebaan schaatser moeten de ijzers helemaal vlak zijn, voor een kortebaan en ijshockeyschaatsen mag er een kleine kromming in zitten", legt Johan uit. Hoe een schaats geslepen is, scheelt in de snelheid op het ijs en je houvast.

Johan leerde het slijpen toen hij de zaak overnam van de vorige eigenaar. "Die was fanatiek schaatser en heeft het mij geleerd. Oefening maakt meester. Moeilijk is het niet, je moet alleen de apparatuur hebben. Ik zou het niet elke dag willen doen, maar het is wel leuk om de hype in de winter te volgen", zegt de schoenmaker. Vroeger was het het werk van de smid, maar smederijen zijn er amper meer. Tegenwoordig kan de schaatser terecht bij sommige fietsenwinkels, schoenmakers en sportzaken. De komende dagen verwacht Johan nog veel klanten die hun schaatsen willen laten slijpen. "Misschien nog tot het weekend, als het blijft vriezen." Volgende week worden temperaturen van tien graden boven nul verwacht, dus dan is het weer gedaan met de ijspret en kan Johan weer gewoon schoenen maken.