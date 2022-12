Miljoenen mensen zien ravende peuter losgaan op muziek van Bossche dj

Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld hebben het inmiddels gezien: een filmpje van een dansende peuter die in skipak bovenop een picknicktafel soepeltjes losgaat op dancemuziek. De video is in een Russisch skioord gemaakt, maar de maker van de muziek komt 'gewoon' uit Den Bosch. "Het was echt een gekke week!"

Jan Theo Berendsen (26), geboren en getogen in Den Bosch, moet nog een beetje bijkomen van de afgelopen dagen. Nadat het filmpje van de jonge danceliefhebber een paar weken geleden op TikTok terechtkwam, ging het helemaal los. 34 miljoen mensen hebben het filmpje inmiddels gezien én het dancenummer, Bel Mercy, van de Bosschenaar gehoord. En dat worden er met de dag meer. "Het gaat als een trein", vertelt Jan, die optreedt als dj onder de naam Jengi. "Ik had afgelopen week wat shows op de planning staan. Dat is klaar en nu krijg ik alle media over me heen. En een hoop nieuwe boekingen. Het gaat maar door. Supermooi!" Via-via zag hij de TikTok-video voorbij komen. "Ik vond het wel grappig, positief. Toen ik een paar uur later nog eens keek, zag ik dat het ineens héél groot was. Dat zo’n jong iemand ook op mijn muziek kan dansen, is wel mooi om te zien", vertelt Jan.

"Wie het kind en de ouders zijn, weet volgens mij nog niemand."

Het filmpje, dat je bovenaan dit verhaal kunt zien, dateert al van begin dit jaar, weet de Bossche dj. "Het is gemaakt ergens in een Russisch skigebied. Wie het kind en de ouders zijn, weet volgens mij nog niemand. Het is gemaakt op een random moment waarop iedereen lekker stond te dansen. Het zal lastig zijn om ze te vinden, denk ik."

Jan Theo Berendsen, beter bekend als Jengi (eigen foto).

Het succes van het filmpje, dat zo’n twintig seconden duurt, heeft Jengi in één klap internationaal op de kaart gezet. "De laatste keer dat ik het checkte, was het op Spotify al bijna drie miljoen keer beluisterd. En op YouTube en SoundCloud gaat het inmiddels ook al over de miljoen." Jengi was al geen onbekende naam in de wereld van de dancemuziek. Hij treedt al jaren op, vooral in het buitenland. "Ik maak nu een jaar of acht muziek en dj ook al zo lang. Ik heb altijd veel in Azië gedraaid: Japan, Zuid-Korea en Indonesië. Mijn stijl sloeg toen heel erg aan in die regio. Nu treed ik ook meer op in Europa en in Nederland", legt hij uit.

"Dit is wel heel bijzonder, maar we moeten het ook niet te serieus nemen!"

Of grote artiesten zich al hebben gemeld om met hem samen te werken? "Dat wil ik allemaal nog niet bekendmaken, want het moet nog een beetje gaan lopen. Daar ga ik de komende week eens aan werken", lacht hij. Ondanks het succes, blijft de Bosschenaar er koeltjes onder: "Ik was sowieso al wel lekker bezig. De familie is er ook wel trots op, maar ik draai natuurlijk al best wel lang. Dit is wel heel bijzonder, maar we moeten het ook niet te serieus nemen!" Het nummer Bel Mercy bestaat al twee jaar, maar is pas anderhalve week geleden officieel uitgebracht.