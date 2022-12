Paardentrailer vliegt in brand na ongeluk op A50, snelweg weer open

Bij een ongeluk op de A50 bij Veghel zijn tijdens het spitsuur een paardentrailer en een Tesla in brand gevlogen. De snelweg was in beide richtingen afgesloten. Om kwart voor zeven in de avond ging alles weer open. "Maar de vertraging zal nog wel enige tijd gaan duren", meldt de ANWB.

De paarden die in de trailer werden vervoerd, zijn veilig, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg in noordelijke richting was dicht tussen Eerde en de Julian J. Ewellbrug. In zuidelijke richting was de snelweg afgesloten tussen afslag Veghel-Noord (12) en Eerde.

Het verkeer moest omrijden over de A2 en de A59 via Den Bosch. Er stonden in beide richtingen lange files op de A50 en de vertraging in noordelijke richting liep op tot ruim een uur.