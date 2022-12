137 mensen krijgen boete van 350 euro voor appen achter het stuur

137 automobilisten zijn dinsdag bekeurd op de A2, A67, A58 en A50, omdat ze achter het stuur bezig waren met hun telefoon. Elke bestuurder krijgt een prent van 350 euro op de mat. De politie reed rond in een touringcar en onopvallende politiewagens om bestuurders op de bon te slingeren.

De actie is een lucratieve manier om de staatskas te vullen: in totaal hebben de boetes van de 137 appende bestuurders 47.950 euro in het laatje gebracht. Bovenop de 350 euro per boete komen ook nog eens de administratiekosten van negen euro.

Nog meer boetes

In totaal werden er 182 boetes uitgedeeld, waarvan dus 137 voor appen achter het stuur. Waarvoor de andere boetes waren, is niet bekendgemaakt. De politie controleert op het zogenoemde 'mono rijden' vanwege de verkeersveiligheid.

Zo gaat de politie vanuit een touringcar te werk om appende bestuurders op de bon te slingeren.