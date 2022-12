Guido Weijers ontvangt zijn miljoenste bezoeker in het theater

Guido Weijers heeft dinsdagavond zijn miljoenste bezoeker aan een van zijn voorstellingen ontvangen. Dat gebeurde in het Beatrix theater in Utrecht. "Dank aan iedereen die ooit erbij was en nog steeds shows bezoekt", reageert de cabaretier uit Boxmeer.

Weijers werd vrijdag voor zijn show in Almelo al verrast met de mededeling dat niet lang daarna de miljoenste bezoeker zich zou melden. "Toen realiseerde ik me wel echt dat ik bevoorrecht ben met steeds die volle zalen. Ik wil zoveel mogelijk mensen laten lachen, verbazen en verwonderen. En het liefst live in het theater." Champagne

De miljoenste bezoeker die een theater binnenliep om Guido Weijers aan het werk te zien was Dries Tijhuis uit Utrecht. "Na binnenkomst in het Beatrix theater werden we verrast met muziek, confetti en bloemen." Hij proostte naast Weijers met een glas champagne op het feestelijke moment.