Vrachtwagen in brand bij tankstation langs A59

Een vrachtwagen is woensdagochtend onder de luifel van een tankstation aan de A59 in brand gevlogen. Dit gebeurde bij Den Hout. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade is enorm.

De brandweer bluste het vuur snel. Een berger heeft de truck meegenomen. De snelweg was woensdagochtend korte tijd in beide richtingen dicht. Inmiddels is die weer open. Isolatiemateriaal

De brand ontstond rond acht uur bij een vrachtwagen, terwijl die onder de luifel van een BP-benzinepomp stond. Van de witte truck is weinig meer over en ook het tankstation zelf is zwaar beschadigd. De vrachtwagen was geladen met isolatiemateriaal, zoals platen van piepschuim.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.