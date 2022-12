Eerste marathon op natuurijs: schaatser Ariëns is er al dagen klaar voor

Marathonschaatser Crispijn Ariëns uit Boxtel heeft zijn speciale materiaal al sinds zaterdag klaar liggen. En woensdagavond is het dan zover: de eerste marathon op natuurijs in het Friese Burgum. "We gaan weer beginnen!" zegt Ariëns woensdagochtend enthousiast.

"De eerste marathon op natuurijs, ook al is het op een ondergelopen baantje, is altijd belangrijk. Die wil je winnen", gaat Ariëns verder. Waarbij hij meteen benadrukt dat zijn ploeg, Reggeborgh, echt als ploeg voor die overwinning zal gaan. "Ligt een van ons in kansrijke positie dan offeren we ons allemaal voor diegene op." Met de benen van Ariëns zit het naar eigen zeggen goed. "Ik heb al drie dagen kunnen rusten", lacht hij. Of de marathon woensdagavond het begin van een reeks van wedstrijden op natuurijs zal zijn, weet de schaatser nog niet. Hij hoopt dat er in elk geval donderdagochtend nog een zal volgen. En dan misschien vrijdag nog een. Hoewel er vrijdagavond en ook zaterdag (in Breda) alweer 'gewone' marathons op het programma staan voor de Marathon Cup, op kunstijs dus.

"Een Elfstedentocht!? Het helpt dat het nu al even zo koud is."