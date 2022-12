Man neemt zijn airfryer mee de trein in en bakt kaassouflés

December is traditiegetrouw de maand om je kookkunsten tentoon te stellen, maar je kunt ook overdrijven. Zoals de man die dinsdagmiddag kaassoufflés aan het bakken was in een airfryer in een trein bij Tilburg. En ja, daar zijn beelden van.

Ron Vorstermans Geschreven door

De beelden zijn dinsdagmiddag rond halfzes (etenstijd) gemaakt door Corrado Francke, een oud-stagiair van Omroep Brabant. Corrado zat op dat moment in de trein van Dordrecht richting Tilburg, waar hij woont. Bordje met servetje

“Ik was bijna thuis, dus ik zat muziek te luisteren en was een beetje verdwaald in mijn gedachten. Maar toen rook ik opeens iets raars. Ik rook frituur. Ik keek op en zag ik allemaal mensen glimlachen.” Corrado keek naar links en jawel, daar zag hij een grote airfryer staan. “Die stond op zo’n tafeltje, bij die banken waar je met z’n vieren kan zitten.” Naast de airfryer zat een man met een bordje in zijn hand met een servetje erop. Niet veel later haalde hij een kaassoufflé uit de airfryer. Als een waar culinair kerstwonder. “Ik wist niet wat ik zag. Veel reizigers keken ongemakkelijk om zich heen, maar ze vonden het ook duidelijk vermakelijk. Maar ja, die man die keek alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Hij zat ook echt van die kaassoufflé te genieten.” 'Dankjewel'

Toen Corrado uit moest stappen bij zijn halte, wenste hij de man smakelijk eten toe. “Hij keek recht voor zich uit en zei heel droog: ‘Dankjewel.’ De airfryer stond nog aan, dus ik vermoed dat hij nog niet klaar was met bakken.” Eenmaal thuis heeft Corrado zelf ook nog even de airfryer aangeslingerd, vertelt hij. “Nou ja, het rook wel lekker, ik kreeg er honger van. Als hij frikandellen bij had gehad, had ik 'm gevraagd of ik er zelf ook eentje hebben mocht.”