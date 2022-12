Roel regelt reizen rondom de Dakar Rally: 'Ze rijden je van de sokken!'

Een reis regelen naar de Dakar Rally is bepaald geen eenvoudige klus. Toch doet Roel Engel van Racing Tours het nu al jaren. Hij weet precies hoe alles werkt en helpt zo de fans en teams door de woestijn heen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Wanneer we Roel Engel bellen, is hij druk bezig met het regelen van de reis voor dit jaar. De mensen die vooral bij hem terechtkomen, zijn de echte liefhebbers en sponsoren die graag de Dakar Rally willen beleven. "Het zijn mensen die al jarenlang de Dakar Rally voor de tv volgen. Zij hebben een bezoek al jaren op hun bucketlist staan. In Europa is dit niet te zien, je moet er voor reizen."

"Alle deuren staan open in de Dakar Rally."

Engel geeft een tipje van de sluier wat de fans te wachten staat. “Je gaat met 4x4 auto’s de woestijn in. Wij weten precies waar we moeten staan. Afgelopen jaar stonden alle lokale mensen op een andere locatie, maar wij hadden uiteindelijk de beste plekken. Tussen de duinen konden we ze van dichtbij zien. Ze reden ons bijna van de sokken!"

Brabantse liefhebbers van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.

Naast de beleving in de woestijn draagt alles daaromheen ook bij aan een mooie reis, volgens Engel. "Alle deuren staan open in de Dakar Rally. In de Formule 1 kom je nergens binnen, maar tijdens Dakar kun je eten met de deelnemers. Je kijkt letterlijk en figuurlijk in de keuken."

"We gaan voor een unieke reis"

Niet alleen voor de fans regelt Engel dingen rondom de Dakar Rally. Ook de reizen voor de meeste teams worden door hem geregeld. Team de Rooy werkt bijvoorbeeld al jaren samen met Racing Tours. De twee werelden komen dit jaar aan het einde van de Dakar Rally samen. Voor het eerst in vijf jaar is er namelijk een slotfeest in Bahrein voor de deelnemers en de fans. Het prijskaartje dat hoort bij deze reis is zo'n 2500 euro. Daar zit wel alles bij inbegrepen. Volgens Engel is het de moeite waard. "We hopen op wederom veel positieve reacties. We gaan voor een unieke reis."