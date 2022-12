-70,7 op de weerkaart: het lijkt wel Siberië in Uden en Veghel

Het was afgelopen nacht weer goed koud, maar mensen in de omgeving van Uden en Veghel keken donderdagochtend toch gek op toen ze op de weerkaart van het KNMI keken. Daarop was te lezen dat het in deze regio woensdagnacht -70,7 graden was geworden.

Die temperatuur bleek een foutje. Volgens Rico Schröder van Weerplaza werd het woensdagnacht zo'n -9 graden in Brabant, met name in de regio Eindhoven. "Het blijft heel deze donderdagochtend vriezen", vertelde hij in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Het wordt zo'n -3 of -4 graden. Maar 's middags komen we boven de nul graden uit, 1 of 2 graden waarschijnlijk. Daarbij schijnt de zon heel de dag volop. Het is echt een schitterende winterdag."

"Opletten voor gladheid door aanvriezende mist"

Donderdagavond en -nacht blijft het helder en duikt de temperatuur weer onder nul. "Dan gaat het 5 tot 7 graden vriezen." Dit winterweer houdt volgens Rico zeker nog aan tot en met zaterdag. "Vrijdagochtend beginnen we de dag mogelijk met nevel en mist. Hier en daar moet je even opletten voor gladheid door aanvriezende mist." Vrijdagmiddag schijnt de zon weer. "Dan komt de temperatuur uit op 1 graad. Zaterdag hebben we een mix van wolken en zonneschijn. In de nacht vriest het dan licht tot matig."

"Na het weekend herfstweer."

Voor zondag krijgen we eerst nog een nacht met flinke vorst. "Dan wordt het 4 tot 6 graden onder nul. Maar in de loop van de zondag neemt de bewolking toe en vanuit het westen volgt dan neerslag. Of dit winterse neerslag wordt, is nog even afwachten maar uiteindelijk wordt het regen. Want na het weekend wordt het 10 graden en gaan we weer terug naar herfstweer." Toen deze tweet werd gepubliceerd was het nog een stuk warmer: