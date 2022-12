Kaassoufflés bakken in de trein, mag dat? 'We zien de gekste dingen'

Er mag veel in de trein, maar een man bakte het dinsdagmiddag in de trein naar Tilburg wel heel erg bruin. Met een airfryer was hij in de coupé kaassoufflés aan het bakken. Mag dat? Volgens de NS had een conducteur de sous-chef van dienst eigenlijk meteen op de vingers moeten tikken.

Want de frituursessie had zomaar voor overlast kunnen zorgen bij de andere reizigers. "Het apparaat verspreidt een geur en dat kan hinder veroorzaken voor de medereizigers", zegt Sonja Paauw, woordvoerster van de NS. "Reizigers met dergelijke plannen moeten hun gezond verstand gebruiken. En daarbij, het lijkt me ook niet veilig."

Daarmee heb je ook meteen de ruggengraat van de huisregels van NS te pakken: orde, rust, veiligheid en geen hinder veroorzaken voor andere reizigers. "We gaan niet tot in den treure beschrijven wat wel en wat niet mag", legt Paauw uit. "Een airfryer mag je als cadeau uiteraard meenemen in de trein. Maar ook daadwerkelijk gebruiken, dat gaat net iets te ver."

En zo kent de woordvoerder nog wel andere dingen die je beter kunt laten, om het voor je medereizigers ook aangenaam te houden. Deodorant opspuiten en je nagels lakken (sowieso een hele kunst in de trein) zorgen ook voor onaangename geuren. Maar ook bijvoorbeeld uitgebreid ontbijten of heel harde muziek luisteren kunnen zorgen voor overlast. Net als het voeren van juist heel persoonlijke gesprekken.

Bij het koffiezetapparaat op het kantoor van de NS worden opvallende verhalen, zoals over de airfryer, gretig gedeeld. En er is nog wel een overtreffende trap. De Paauw: "Het verhaal gaat dat een reiziger een pony had willen meenemen in de trein."

Van al die bijzondere spullen die mensen mee de trein in slepen, blijft er ook opvallend veel liggen. "Mensen vergeten de gekste dingen in de trein", zegt Eliva van der Vis. Zij gaat bij de NS over de verloren voorwerpen en somt op: "Fietsen met een tent achterop, breedbeeld tv's, JBL boomboxen, elektrische grasmaaier..."

Een elektrische grasmaaier? "Jazeker. Het bijzondere is dat je meteen het verhaal erachter wilt weten. Waarom neemt iemand een grasmaaier in de trein. Wat is de eigenaar ermee van plan? Zelf maaien of cadeau geven? Hoe kun je zo'n voorwerp vergeten? Wanneer merk je dat? Als de trein vertrekt?"

Volgens Van der Vis worden de gevonden voorwerpen lange tijd bewaard in het depot in Utrecht. "Als de reiziger zou bellen, kan deze bijvoorbeeld de elektrische grasmaaier komen ophalen. Heel vaak blijft dergelijke voorwerpen dan toch liggen. Heel vreemd: zou iemand dan denken: 'ach, laat maar. Ik heb er thuis nog tien staan?'"

