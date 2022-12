Geen nieuw stadion voor NAC, wel snel nieuw trainingscentrum in Breda

NAC wil zo snel mogelijk het trainingscomplex voor het eerste elftal in Zundert opdoeken. De Bredase club gaat met de selectie terug naar de stad om die weer met de jeugdopleiding te verenigen. Als nieuwe locatie hebben de bestuurders het terrein van amateurvereniging Advendo in Breda-Noord op het oog. Verder komt er voorlopig geen nieuw stadion, maar wordt het huidige onderkomen verbouwd.

"We willen al onze trainingsfaciliteiten zo snel mogelijk weer naar de stad halen", zegt bestuursvoorzitter Cees Meeuwis. "Het eerste team en de ambitie van de club moeten voor iedereen zichtbaar zijn in de stad. Eigenlijk is het een al lang gekoesterde wens van velen binnen de club."

Bij NAC zijn sinds 2009 de trainingsfaciliteiten van het eerste elftal gescheiden van die van de jeugdopleiding. De oefenvelden bij het stadion werden destijds verkocht en de selectie vertrok naar het vijftien kilometer verder gelegen sportpark De Gaard in Zundert. De club vestigde de jeugdopleiding in de Haagse Beemden. Daar wil men nu vanaf.

Bij een nieuwe locatie is met name Breda-Noord in het vizier. "Wij zijn op zoek naar een plek die niet alleen iets brengt voor de club, maar ook voor de stad en zijn buurten", zo zegt Meeuwis. "NAC is voor heel de regio, maar voetballen doen we in Breda."

Meest genoemde optie is het terrein van Advendo aan de Bastenakenstraat. De gesprekken moeten nog plaatsvinden, maar informeel is de locatie al vaak genoemd. Het sportpark ligt ook mooi in het verlengde van de nieuwe topsporthal in Breda-Noord.

"Advendo is een club waar het niet heel goed mee gaat en die in een wijk ligt met uitdagingen", zegt de voorzitter hierover. "Je zou dat kunnen kopen en er iets heel moois van kunnen maken. Het zou heel goed zijn voor de uitstraling van en in de wijk."