Fokkers die slecht voor hun honden zorgen moeten dicht, vindt minister

Minister Adema van Landbouw wil hondenfokkers die de regels stelselmatig overtreden harder aanpakken. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken om deze bedrijven te schorsen of te sluiten. Dit antwoordt de minister op kamervragen over de omstreden hondenfokker Kwispel enzo in Eersel.

‘Samen met de NVWA wil ik onderzoeken of en hoe hij hondenfokkers bij overtredingen kan schorsen of stilleggen’, schrijft de minister in zijn antwoorden aan kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.

De hondenfokker in Eersel is in de afgelopen jaren negen keer gecontroleerd door controleurs van de NVWA. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

Definitieve sluiting kan nu niet

Definitieve sluiting en het weghalen van de honden is nu nog niet mogelijk, schrijft de minister. Maar in mei wordt een wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer dat paal en perk moet stellen aan dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

In deze wet wordt opgenomen dat het ‘het welzijn van het dier’ een reden kan zijn om maatregelen te treffen. Wanneer het dierenwelzijn wordt geschaad door bijvoorbeeld slechte verzorging, kan dan op grond van dat wetsartikel worden overgegaan tot geheel of gedeeltelijke sluiten van het bedrijf.

De NVWA heeft de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd om de hondenfokker in Eersel aan te pakken. Zo zijn er dwangsommen opgelegd maar deze maatregelen hebben, volgens de minister, niet geleid tot het gewenste resultaat.

Undercover

De Partij voor de Dieren trok aan de bel nadat dierenwelzijnsorganisatie House of Animals undercoverbeelden had gemaakt bij de fokkerij in Eersel, waarop allerlei misstanden te zien zijn. De honden leven op betonnen vloeren, in te kleine en vervuilde hokken. House of Animals heeft aangifte gedaan tegen Kwispel enzo om zo de hondenfokker tot stoppen te dwingen.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde in november dat hondenfokkerij aan de Grote Aardweg in Eersel in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom moet de fokkerij voor het einde van dit jaar leeg zijn en niet vanwege de slechte behandeling van de honden. Of het bedrijf op een andere locatie verdergaat, weet de eigenaar nog niet.

