Van deze Brabanders namen we afscheid in 2022

We hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een hoop Brabanders. Van grote artiesten als Henny Vrienten en Pierre Kartner, tot de oudste inwoner van onze provincie. Het was ook het jaar van de tragische dood van Sanne en Hebe. Een overzicht van de Brabanders die ons de afgelopen twaalf maanden zijn ontvallen. Bij sommige portretten zie je video's die Omroep Brabant in de loop der jaren maakte.

Sven de Laet & Freek van der Venne Geschreven door

Vrolijke muziek met een hoog meezingen-en-inhaken-gehalte. Of zoals hij zelf zei: ‘kloempestoempen’. Met zijn altijd aanwezige lach, was de volkszanger uit Sint-Michielsgestel een graag geziene gast op de bühne. Met maatje Jan Biggel maakte hij ooit een videoclip in een fontein vol schuim. Hun motto? Met humor kom je overal. “Een mooi en uitzonderlijk persoon met een groot hart”, schreef Biggel, nadat Arno overleed aan een hartaanval.

Vooruit, ze hoorde slecht en had een loep nodig bij haar puzzels. “Maar daar hebben jonkies van 60 ook last van”, grapte dochter Marian, toen haar moeder de oudste Brabander werd. Ondanks haar leeftijd, woonde Anneke nog altijd thuis in haar Dongense appartementje, waar ze dagelijks haar ontbijtje maakte én één sigaretje opstak. Ze voedde haar 11 kinderen grotendeels alleen op, nadat haar man Jan in 1963 overleed. Met haar positieve levensinstelling hield Anneke het grote gezin op de been.

Geen mens in Breda die deze flamboyante paradijsvogel niet kende. Een markant figuur, die de binnenstad lachend, drinkend, zingend of gedichten voordragend extra kleur gaf. Niet voor niets werd hij Peter de Stadsdichter genoemd. Steevast op blote voeten en gehuld in vrolijke kleren knoopte hij met Jan en alleman een gesprek aan. Peter overleed aan keelkanker.

Hij was verliefd op ‘zijn’ Den Bosch. Daar opende deze horecaman pur sang in 2012 zijn eerste kroeg: ’t Paultje. Later kwam daar nog Engelse pub Thornbridge bij. Zijn favoriete plekje was op een hoekje aan de bar, met een biertje voor zich. "Dan heb je aan mij geen kind.” Paul overleed onverwacht tijdens een vakantie op Gran Canaria.

Met zijn geliefde camera trok Piet de hele wereld over. Daarbij vielen zijn oog én lens voornamelijk op mensen die met onrecht te maken hadden. Zelf was hij het meest trots op zijn serie ‘Mama is ziek’, over een Nicaraguaanse moeder met vier dochters, die om te overleven in de prostitutie belandde. Piet werd ziek tijdens een reis door Guatamala. Daar stierf hij een maand later in het ziekenhuis, in het bijzijn van zijn zoon.

Voor iedere thuiswedstrijd van NAC horen duizenden fans de stem van Albert. Dan schalt het Hé, hé, hé, hé, hup N-A-C door het stadion. Als kind speelde de Bredanaar al meerdere instrumenten, waaronder piano, trompet en accordeon. In combinatie met zijn liefde voor de club, is het niet verwonderlijk dat uitgerekend hij het NAC-lied in 1968 bedacht. Volgens Leon Deckers van Fanzine de Rat zal Albert daardoor nooit vergeten worden. “Klinkt het niet uit de speakers, dan wel uit de kelen.”

Zelden was een Nederlandse muzikant zó populair als de frontman van Doe Maar. De nederpopband bestond al twee jaar toen de Tilburgse zanger en bassist er in 1980 bijkwam, maar werd pas echt succesvol door Henny’s wens om meer reggae te spelen. Talloze hits van zijn hand behoren inmiddels tot ons collectieve geheugen, zoals ‘Doris Day’, ‘Is dit alles’ en ‘De bom’. Later trad hij solo op en schreef hij steeds meer muziek voor films als ‘Abeltje’ en ‘De ontdekking van de hemel’.

Als hardstyle-dj stond hij op tientallen festivals, zoals Rebirth in Haaren. Daar trad hij op onder de naam Delete. Biggs werd geboren in Australië en verhuisde in 2013 naar Nederland, waar hij sindsdien in Waalwijk woonde. Tegenover zijn fans was hij altijd open over zijn depressies en angsten. Na zijn dood werd vanuit de muziekwereld vol verslagenheid gereageerd. “Onze scene is een VIP verloren.”

Met zijn filmpjes op TikTok, was de Vlijmenaar razend populair onder jongeren. Maar liefst 154.000 volgers genoten van zijn droge humor. Groot was dan ook de schok, toen Lucas met zijn scooter in het water van de Dommel belandde. Op de plek van het noodlottige ongeluk ontstond al snel een enorme bloemenzee, fans lieten onder zijn laatste posts weten hem te zullen missen.

Volgens zijn ex-geliefde Henk Krol – met wie hij 24 jaar samen was – is het voor een groot deel aan Joop te danken dat koppels van hetzelfde geslacht sinds 2001 mogen trouwen in Nederland. Het stel leerde elkaar in 1970 kennen bij het COC. Later organiseerden ze samen het eerste grote homoprotest in het Amsterdamse Concertgebouw en richtten ze de Gaykrant op. Joop stierf aan de gevolgen van diabetes.

Als man van het volk, werd de pastoor van Wintelre door alle inwoners geliefd. “Een meelevende man, die iedereen bij naam kent.” Kort voor zijn dood bezocht hij met de WensAmbulance nog een laatste keer zijn kerk en parochie. Iedere dag bood het verzorgingspersoneel aan om nog eens naar het filmpje te kijken. "Iedere keer zag je 'm glunderen. Hij heeft ontzettend genoten van de aandacht die dag, hij vond het overweldigend."

Het was een begrip in Eindhoven: Friture Martin Zwerts. Dik twintig jaar runde de trotse eigenaar de frietzaak met zijn vrouw Annelies. In die periode werden zij maar liefst acht keer uitgeroepen tot de beste van het land. Eind 2021 verkocht het echtpaar de cafetaria om te genieten van hun pensioen. Dat heeft helaas niet lang mogen duren.

Dag in, dag uit werkte hij keihard in restaurant Mevlana in Kaatsheuvel. Tot hij bij een fataal ongeluk in Turkije om het leven kwam. Een groot verlies voor de omgeving van de jonge Tilburger. “Hij was een lieve jongen, echt een grappenmaker”, vertelde een collega later. “Een allemansvriend, die niet vies was van hard werken. Hij had geen vijanden en was heel ambitieus.”

Met zijn camping Fort Oranje in Rijsbergen voerde Cees een jarenlange strijd tegen de overheid. Het gedoe rondom het park leidde zelfs tot een televisieserie op SBS. Ondanks een reeks aan rechtszaken, gingen de poorten uiteindelijk toch gedwongen op slot. “Een bijzonder mens die stond voor rechtvaardigheid”, schreef zijn juridisch adviseur.

Een ‘bange schijterd’, noemde hij zichzelf. Omdat hij bang was voor de dood. En dus plaatste de creatieveling iedere dag een tekening op Facebook. Eerder in zijn leven werd Harrie bijna priester en leidde hij taalkundige honderden leraren Nederlands op, onder wie Wim Daniëls. Toen afgelopen juli zijn tweede vrouw Greetje overleed, overwon hij alsnog zijn angst voor de dood. Samen met zijn geliefde is hij uitgestrooid op een natuurbegraafplaats.

Een ware wonderhond. Zo mocht je deze trouwe viervoeter uit Uden gerust noemen. Het slimme dier kon maar liefst 141 onderscheiden. Die knappe prestatie leverde niet alleen prijzen op bij de Genius Dog Challenge in Boedapest, maar ook optredens in talkshows als Jinek. De bordercollie is uiteindelijk ingeslapen, nadat ze allergisch bleek voor haar epilepsiemedicatie. Tot verdriet van haar baasje. “Zo erg hoort een hond niet te lijden.”

Hij stond bekend als ‘de dansende bevrijder’. De Welshman was jarenlang een trouw bezoeker van de bevrijdingsfeesten in Den Bosch. Daarbij genoot hij zichtbaar van alle Bossche aandacht. Pengelly viel op door zijn charme en zijn danspasjes op de Markt en de Parade. Vier maanden voor zijn dood, was de veteraan voor het laatst in Brabant. “Het leven is geleefd”, zei hij toen.

Een dagenlange zoektocht kreeg een dramatisch eind. Het 10-jarige meisje en haar begeleidster vertrokken als iedere middag vanuit het dagcentrum naar huis, maar kwamen daar nooit aan. Dagen later werd de auto pas gevonden in het water langs de snelweg. Het volledige land rouwde mee om de dood van het tweetal, dat volgens de nabestaanden een heel bijzondere band had. “Ons verdriet is intens.”

‘Het kleine café aan de haven’, ‘Huilen is voor jou te laat’, ‘Hij was maar een clown’… Allemaal klassiekers van de hand van de man die minstens zo bekend was als Vader Abraham. Hij schreef in totaal ruim 1600 liedjes, die hem 127 gouden platen opleverden. Hoewel hij zelf vaak klaagde dat hij niet de aandacht kreeg die hij verdiende, is hij verschillende keren geëerd. Op zijn tachtigste kreeg hij zijn hele oeuvre de Buma Lifetime Achievement ontving.

Als Engelandvaarder was Hemmes betrokken bij de bevrijding van onder meer Tilburg en de Kempen. Toen de oorlog uitbrak, besloot hij als 16-jarige al snel in het verzet te gaan. Via omzwervingen door Frankrijk, Spanje en Portugal, wist hij uiteindelijk Engeland te bereiken. Als getrainde schutter hielp hij vervolgens mee met de bevrijding van grote delen van onze provincie. "We leefden in een roes en dachten de hele wereld aan te kunnen", blikte de oorlogsheld later terug op die periode.

Vijf olympische medailles: twee keer goud, twee keer zilver en een keer brons. Dat laat het succespaard van Anky van Grunsven na. In 2013 ging het dier al met pensioen, maar de liefde tussen de twee is nooit verdwenen. “Mijn hart is gebroken, maar de herinneringen zullen altijd blijven.”

Met zijn 41 husky’s was Marc een opvallende bewoner van de bossen in Heeze. Begin dit jaar kwam hij in het nieuws, omdat zijn chalet volledig afbrandde. De dieren bleven ongedeerd, maar het vinden van een nieuw onderkomen bleek een lastige opgave. Toch bleek dat niet de ergste klap: de hondenliefhebber werd ernstig ziek. Volgens zijn naasten heeft hij het volgehouden tot de allerlaatste husky een nieuw baasje had.

Onervaren en niet volledig opgeleid krijgt Karel van Eerd op zijn achttiende de dagelijkse leiding bij de levensmiddelengroothandel van de familie Van Eerd. En de rest is geschiedenis. Onder hem groeit Jumbo uit tot één van de grootste supermarkten van Nederland. Ondanks dat hij al geruime tijd ziek was, bleef Karel van Eerd betrokken bij het wel en wee van Jumbo als president-commissaris.

Door zijn rol in de razend populaire Zeg 'ns Aaa, zal Leddy bij een hoop Nederlanders herinnerd worden als Koos Dobbelsteen. In de tv-serie schitterde hij aan de zijde van Carry Tefsen, die de dood van haar maatje 'verschrikkelijk' noemde. "Met John heb ik zoveel plezier gehad. We speelden een echtpaar, maar op een gegeven ogenblik begon ook echt zo te voelen. Het gekissebis was zeer naturel."

Het verhaal van Lindy uit Schijndel raakte heel Brabant. De dag voor kerst trouwde ze haar grote liefde Manuel. De grote dag werd naar voren gehaald, omdat Lindy snel achteruitging als gevolg van een spierziekte en een hartkwaal. De tocht naar het altaar werden de laatste meters die ze zelf aflegde. Op Eerste Kerstdag is ze rustig in geslapen. In het bijzijn van haar man. Wil je ook nog eens terugblikken op alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar? Kijk hier het jaaroverzicht terug.