16 kilo professioneel vuurwerk gevonden onder jongensbed

In Hoeven heeft de politie donderdagochtend 16 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag verstopt onder het bed van een tiener.

Na een tip gingen agenten naar het huis aan de President Hopstakenlaan in Hoeven. In het huis wees de jongen zelf aan waar hij het vuurwerk bewaarde: in zijn slaapkamer, onder zijn bed.

Het vuurwerk is in beslag genomen door de politie en wordt vernietigd. De jongen moet binnenkort op het politiebureau een verklaring afleggen.

Bekijk hier wat er gebeurt als er vuurwerk onder je bed ontploft: