ZLM Tour eindigt komende drie jaar in Oosterhout

De ZLM Tour eindigt de komende drie jaar in Oosterhout. Daartoe is donderdag een overeenkomst ondertekend op het gemeentehuis van Oosterhout.

De rittenkoers voor profwielrenners maakte eerder in de week bekend dat de start komend jaar op 7 juni is met een proloog in het Zeeuwse Heinkenszand.

Vier dagen later eindigt de koers, waar veel sprinters zich voorbereiden op de Tour de France, met een rit met start en finish in Oosterhout.

"De ZLM Tour is een aansprekende Nederlandse profronde waar veel publiek naar komt kijken", zei wethouder Dees Melsen. "Zeker de slotdag van een wielerronde is altijd belangrijk, bijzonder en interessant."

De editie van dit jaar werd gewonnen door Olav Kooij, het sprinttalent van Jumbo-Visma.