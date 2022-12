Blussen grote brand in vier loodsen in Zevenbergen duurde uren

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/2 Grote uitslaande brand in vier loodsen

De brandweer was tot diep in de donderdagnacht bezig met het blussen van de brand in Zevenbergen. Aan de Huizersdijk brak donderdag rond halfzeven brand uit. Vier loodsen vatten vlam. Bij de grote brand kwam veel rook vrij. Daarom ontvingen bewoners in de omgeving een NL Alert. Zij moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De brand was uitslaand, er werd opgeschaald naar 'grote brand'. Wat de brand heeft veroorzaakt, was donderdagavond nog onduidelijk. Het gebied rond de brand werd afgezet vanwege instortingsgevaar. De schade aan de vier loodsen is groot, meldde de brandweer. Die hield gebouwen in de omgeving nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.



Rook en NL Alert

Er kwam veel rook vrij bij de brand. Daarom werd een NL Alert verstuurd aan bewoners van de regio Zevenbergen. Zij moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. Loodsen

Het is nog onduidelijk wat er zich precies in de loodsen bevond. Ook is het onduidelijk welk bedrijf het betreft of van wie de loodsen zijn.