Blussen grote brand in vier loodsen in Zevenbergen gaat nog uren duren

De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het blussen van de brand in Zevenbergen. Aan de Huizersdijk brak donderdag rond halfzeven brand uit. Vier loodsen vatten vlam. Bij de grote brand komt veel rook vrij. Daarom hebben bewoners in de omgeving een NL Alert ontvangen. Zij moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

De brand is uitslaand en houdt naar verwachting nog de hele avond aan. Er is opgeschaald naar 'grote brand'. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Het gebied rond de brand is afgezet vanwege instortingsgevaar.

De schade aan de vier loodsen is 'helaas groot', meldt de brandweer. De brandweer verwacht overigens niet dat de brand naar andere gebouwen zal overslaan. Omliggende panden worden nat gehouden.



Rook en NL Alert

Er komt veel rook vrij bij de brand. Daarom is er een NL Alert verstuurd aan bewoners in de regio Zevenbergen. Zij moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

Loodsen

Het is nog onduidelijk wat er precies in de loodsen werd gehouden. Ook is het onduidelijk welk bedrijf het betreft of van wie de loodsen zijn.