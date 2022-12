Wijk hermetisch afgesloten door asbest na grote brand: 'Blijf binnen'

Bewoners van een deel van Zevenbergen mogen hun wijk niet meer uit na de grote brand in een paar loodsen, donderdagavond. De gemeente Moerdijk is bang dat er asbest is vrijgekomen en heeft de wijk afgesloten. Voor alle bewoners gelden strenge maatregelen.

Volgens een bewoner van de wijk Bosselaar-Zuid mocht hij vrijdagmorgen de wijk niet meer uit om naar zijn werk te gaan. “Een beveiliger vertelde me dat ik niet door mocht rijden, dus nu zit ik thuis”, vertelt Joost van Tetering, die zelf aan de Koraal woont. Op verschillende plekken in de wijk Bosselaar-Zuid is verdacht materiaal gevonden. Daarom gelden voor deze wijk alle voorzorgsmaatregelen, meldt de gemeente. Op andere locaties, zoals Molengors, zijn wel roetdeeltjes aangetroffen, maar geen asbestverdacht materiaal.

In deze wijk in Zevenbergen gelden de strenge maatregelen. (Afbeelding: gemeente Moerdijk)

Strenge maatregelen

De gemeente meldt op de website dat iedereen in Bosselaar-Zuid binnen moet blijven, dat er niet met de auto mag worden gereden en dat er slechts kort met de hond mag worden gewandeld. ‘Kattenpootjes moet worden afgedaan met een doekje’, zo is te lezen. Donderdagavond was er een grote brand in een aantal loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen, even verderop. Na deze brand is in de wijk Bosselaar-Zuid asbestverdacht materiaal gevonden, meldt de gemeente op de website. Bewoners wordt geadviseerd binnen te blijven. Volgens de gemeente wordt het materiaal nu onderzocht in een laboratorium. Naar verwachting worden de resultaten in de loop van vrijdag bekend. Tot die tijd neemt de gemeente voor de zekerheid alle voorzorgsmaatregelen die voor asbest gelden. Dit betekent dat contact en verspreiding zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Daarom is de wijk Bosselaar-Zuid afgezet bij de Kuringen en de Zuidrand.

Verder gelden de volgende dringende adviezen: Blijf binnen.

Moet u toch naar buiten, laat dan uw schoenen buiten staan als u thuiskomt. Op die manier voorkomt u dat u materiaal mee naar binnen neemt.

Gebruik uw auto niet. Er mogen geen auto’s in en uit de wijk tot er meer duidelijk is over het materiaal en de maatregelen.

Gebruik ook geen andere vervoersmiddelen, zoals een fiets, brommer, scootmobiel of motor.

Laat de hond zo kort mogelijk uit. Voordat de hond weer naar binnen gaat: veeg de onderkant van de poten af met een natte doek of keukenpapier dat u vervolgens weggooit. Laat uw eigen schoenen buiten staan.

Hou katten binnen. Is de kat vannacht buiten geweest? Veeg dan de pootjes af met een nat doekje dat u vervolgens weggooit.

Ruim niets op

Maak niet schoon rond uw huis. Poets uw auto niet. Veeg geen vuil weg op de stoep. Raak buiten zo min mogelijk dingen aan. Als uit het onderzoek blijkt dat de brandresten asbest bevatten, komt een gespecialiseerd bedrijf de wijk schoonmaken.