Hij was op weg naar de top, nu ziet Toon het WK darts gehandicapt op bank

Deze dagen zijn de ogen massaal gericht op Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is een van de titelfavorieten op het PDC WK darts, dat donderdagavond van start ging in Alexandra Palace in Londen. Veertien jaar geleden stond Bosschenaar Toon Greebe (34) ook op dat podium, als groot talent. Klaar voor een stap naar de top van de wereldranglijst. Maar de Bosschenaar, die diabetes heeft, verdween uit het topdartscircuit, getroffen door veel leed.

Op dit soort momenten denkt Toon geregeld terug aan zijn eigen tijd in de wereldtop van het darts. In 2008 kwalificeerde hij zich voor het eerst voor het PDC WK, 19 jaar oud nog maar. Daarin nam hij het in de eerste ronde op tegen de ervaren Brit Peter Manley. Hij legde de Engelsman in een ware thriller het vuur aan de schenen en verloor uiteindelijk nipt met 3-2. Een tiebreak was nodig om het duel te beslissen.

Een jaar later deed Toon ook mee aan het PDC WK darts. Het zou zijn laatste duel zijn, want een hevige ontsteking in zijn rechtervoet, veroorzaakt door diabetes, leidde ertoe dat die in 2017 geamputeerd moest worden. Sindsdien loopt Toon met een prothese. Maar dit weerhield hem er niet van zijn dartscarrière voort te zetten.

Eerste 'eenbenige' darter ooit

Hij leerde hoe te darten met een prothese en deed na verloop van tijd weer mee aan toernooien. In 2019 won hij zelfs het Polish Open. Daarnaast stak hij veel energie in zijn dartsschool in De Schutskamp. Hij durfde zelfs weer te dromen van plaatsing voor het WK darts, als eerste 'eenbenige' darter ooit.

Maar dit jaar werd de Bosschenaar opnieuw een zware tegenvaller te verwerken. "In maart hielden mijn nieren ermee op", vertelt hij. "Op dit moment wacht ik op een nieuwe nier. Door die problemen werkte mijn lichaam niet goed meer. Hierdoor genas een wondje op mijn voet niet goed." Het ging van kwaad tot erger. "Ik had zoveel pijn... man, dat wens je je ergste vijand nog niet toe. Ik kon niet slapen van de pijn." In oktober moest ook zijn linkeronderbeen worden geamputeerd.

Leven met twee protheses

"Op dit moment ben ik bezig m'n leven op te bouwen met twee protheses", vertelt Toon, die ondanks alles positief blijftt. In oktober had hij het wel even moeilijk, maar hij trekt zich op aan het voorbeeld van zijn oma. "Zij liet zich ook nooit uit het veld slaan."

"De wereldtop in het darts bereiken hoeft niet meer, maar ik wil wel gewoon toernooitjes spelen. Ik heb onlangs ook darts gespeeld vanuit een rolstoel, gooi ik meteen twee keer 180! Tja, dat gevoel dat ik heb met darts gaat er niet snel uit."

"Gruwelijke beesten!"

"Ik heb alle wedstrijden afgelopen donderdagavond bekeken", vertelt Toon. "Alleen die wedstrijd van Peter Wright niet. Hij is dan wel de regerend wereldkampioen, maar zoals hij het podium opkomt verkleed als The Grinch..." Hij ziet Wright het PDC WK dit jaar sowieso niet opnieuw winnen. "Ik zie twee favorieten: Michel van Gerwen en Gerwyn Price. Als zij op hun top zijn, zijn dat zulke gruwelijke beesten!'"

